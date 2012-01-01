✅Чистка колодцев

Чистка колодца - простой способ поддерживать в источнике чистую воду применяемую для бытовых нужд.

✅Почему люди пользуются колодцами

Владельцы дачных участков и загородных частных домов в Московской области и Подмосковья, используют в качестве источника питьевой воды - колодцы. Это оправданно - копка нового колодца обходится дешевле, чем подключение к водопроводу, находящемся в сотнях метрах от дома. Если шахта правильно выкопана и устроена, будете обеспечены чистой питьевой водой в без примесей хлорки и ржавчины, как в старых водопроводных трубах.

✅4 причины почистить колодец

Не стоит забывать, только чистый колодец позволит вам получать очищенную от бактерий питьевую воду. Со временем качество жидкости может снизиться. Это легко заметить по следующим признакам:

1. Колодец наполняет мутная жидкость, взамен кристально чистой;

Колодец наполняет мутная жидкость, взамен кристально чистой; 2. У воды появился нетипичный / неприятный запах;

У воды появился нетипичный / неприятный запах; 3. На стенках шахты появилась слизь или отложения;

На стенках шахты появилась слизь или отложения; 4. Малый дебит и не интенсивное заполнение шахты колодца.

Если вы обнаружили один из этих признаков, чистка и дезинфекция производится немедленно. Ведь пользоваться такой водой не только неприятно, но и опасно для здоровья.

✅Почему качество воды снижается?

Полная очистка шахты производится не реже одного раза в три-четыре года, техническое обслуживание и диагностику, желательно проводить ежегодно. Это гарантирует, что качество воды не снизится со временем. Происходить же это может по трем причинам:

Из водоносных слоев и жил на дно шахты попадают: глина, песок, ил, грунт, другие природные элементы;

В источник попала органика (листья, трава, мутная дождевая или талая вода, содержащая бактерии);

В шахту вместе с дождевыми осадками попали химические вещества, используемые на участке (удобрения, пестициды, нитраты).

В таблице ниже приведены признаки ухудшения качества воды и причины их появления.

Признак Причина появления Мутная вода Через трещины опалубки, сколы или стыки колец в источник попадает земля. Вода содержит частицы мусора Колодезный домик или крышка не герметично закрывают шахту колодца. Неестественный цвет воды (желтый или зеленый) В шахту проникает дневной свет, способствуя нагреванию воды и как следствие, размножению микроорганизмов. Вода имеет неприятный вкус и ржавый оттенок 1. В колодец попал металлический предмет, начав ржаветь, вода стала иметь оттенок и вкус.

2. Геологические особенности территории - вода содержит железо. В таких случаях необходима установка дополнительного фильтра. Неприятный запах В шахту попал органический мусор попавший туда из текущий швов вместе с грунтовыми водами после паводка или дождей. Пленка на верхнем слое воды Вместе с грунтовыми водами в гидросооружение попали неорганические химические продукты. Песок в воде На дне колодца плывун. Решается установкой донного фильтр поверх песочной подушки.

Любая из этих причин ухудшает качество и вкус воды на даче. Очистка дна, замена фильтра, герметизация швов, ремонт сколов и трещин решают эти проблемы.

✅Кто поможет с чисткой?

Особо экономные люди считают: стоимость услуг по чистке гидросооружений слишком высоки. И решают выполнить работу без помощи бригады колодезных мастеров. Без отсутствия специального оборудования и знаний, как обслуживать гидросооружение, что приводит к плачевным ситуациям. В лучшем случае люди пытаются узнать, как почистить колодец своими руками, не спускаясь в него, и тогда у них ничего не выходит. Хуже, если они спускаются в шахту, и теряют сознание из-за недостатка кислорода.

Поэтому лучше заранее узнать, сколько стоит почистить колодец в компаниях обслуживающих инженерные сооружения, и доверить работу специалистам. Тогда вы будите уверены, работы по очистке воды проведены качественно, причем цена услуг останется доступной.

✅Как происходит очистка

Как правильно чистить колодец? Поэтапный алгоритм действия, следующий:

1. Первым делом снимается домик, а из шахты демонтируется оборудования (шланги, трубы и насос).

Первым делом снимается домик, а из шахты демонтируется оборудования (шланги, трубы и насос). 2. Чистка питьевых колодцев начинается с полного скачивания содержимого источника. Для этого применяют специальный промышленный дренажный грязевой насос для скачивания воды в больших количествах. Мощность агрегата позволяет осушить инженерное сооружение за 3-4 минуты. Далее в шахту спускается специалист, который удаляет слизь, отложения со стенок шахты и ил, песок, грязь, грунт со дна.

Чистка питьевых колодцев начинается с полного скачивания содержимого источника. Для этого применяют специальный промышленный дренажный грязевой насос для скачивания воды в больших количествах. Мощность агрегата позволяет осушить инженерное сооружение за 3-4 минуты. Далее в шахту спускается специалист, который удаляет слизь, отложения со стенок шахты и ил, песок, грязь, грунт со дна. 3. Производится осмотр внутренней опалубки на предмет сколов, трещин, смещения бетонных колец и течи из мест стыков. Если присутствуют трещины, понадобиться локальный ремонт - это позволит предотвратить повторное попадание земли и грязи в шахту, а для предотвращения дальнейшего смещения - устанавливаются металлические скобы.

Производится осмотр внутренней опалубки на предмет сколов, трещин, смещения бетонных колец и течи из мест стыков. Если присутствуют трещины, понадобиться локальный ремонт - это позволит предотвратить повторное попадание земли и грязи в шахту, а для предотвращения дальнейшего смещения - устанавливаются металлические скобы. 4. Следующим этап - санитарная обработка шахты и дна с помощью раствора марганцовки - наиболее эффективный и безвредный раствор.

Следующим этап - санитарная обработка шахты и дна с помощью раствора марганцовки - наиболее эффективный и безвредный раствор. 5. Чистка дна от ила и грязи. Поднятие старого донного фильтра, замена на новый. Мы используем фильтр из речной гальки, с точки зрения фильтрации - наиболее подходящий материал.

Чистка дна от ила и грязи. Поднятие старого донного фильтра, замена на новый. Мы используем фильтр из речной гальки, с точки зрения фильтрации - наиболее подходящий материал. 6. Завершающий этап - монтаж снятого оборудования и установка колодезного домика.

Не забывайте, обслуживание источника - сложная технология требующая не только специальных инструментов и промышленное оборудование, но и практический навык колодезных работ.

✅Стоимость услуг

Вас интересует чистка, углубление или ремонт колодца, мы готовы помочь. Территория нашего обслуживания - Подмосковье, вся Московская область, включая отдаленные районы и Москва. Цены на чистку от 12000 рублей, смежные услуги связанные с питьевыми гидросооружениями и гарантия, вот преимущества нашей компании. Сколько стоят отдельные услуги?

Наименование работ Расценки Комплексная чистка колодца (материалы входят в стоимость работ) от 12000 рублей Осмотр и диагностика бесплатно* Санитарная обработка стен и дна бесплатно* Демонтаж-монтаж насоса из шахты колодцы бесплатно* Монтаж/демонтаж деревянного домика бесплатно* Сложный Монтаж/демонтаж колодезного домика проверенный к скобам бетонного кольца (работа займет более 20 минут) от 1000 рублей Герметизация швов и стыков, бетонных ЖБИ колец от 1000 рублей за кольцо Установка скоб для фиксации колец 1000 рублей за кольцо Донный фильтр на дно шахты от 3000 рублей

* - стоимость при заказе комплексного обслуживания колодца.

Обратите внимание, фиксированная цена услуги озвучивается до начала работ и не меняются по мере выполнения. То есть, все работы выполняются под ключ, без скрытых платежей.

Средняя стоимость комплексной чистки колодца - 14000 рублей. Цена действует на территории Московской области включает необходимые расходные материалы, оборудование и проведение необходимых работ.

✅Сколько будет стоить чистка - рассчитать на калькуляторе

Когда производили чистку колодца в последний раз Точно не помню В этом году В прошлом году 2 года назад 3 года назад 4 года назад Прошло более 5 лет Количество колец в шахте Не знаю точно 1 кольцо 2 кольца 3 кольца 4 кольца 5 колец 6 колец 7 колец 8 колец 9 колец 10 колец 11 колец 12 колец 13 колец 14 колец 15 колец 16 колец 17 колец 18 колец 19 колец 20 колец 21 колец 22 колец 23 колец 24 колец 25 колец 26 колец 27 колец 28 колец 29 колец 30 колец Какой фильтр будем ставить на дно колодца Не устанавливаем * Фильтр из речной гальки Фильтр из шунгита Фильтр из кварцевого песка Фильтр из щебня Фильтр из гравия У меня свой материал для фильтра Чем заделываем швы (стыки колец шахты) Не заделываем ** Цементом Жидким стеклом Раствором гидропломбы На усмотрение колодезного мастера Где расположен колодец Балашихинский район Волоколамский район Воскресенский район Дмитровский район Домодедовский район Егорьевский район Зарайский район Истринский район Каширский район Клинский район Коломенский район Красногорский район Ленинский район Лотошинский район Луховицкий район Люберецкий район Можайский район Мытищинский район Наро-фоминский район Ногинский район Одинцовский район Озёрский район Орехово-Зуевский район Павлово-Посадский район Подольский район Пушкинский район Раменский район Рузский район Серебряно-Прудский район Сергиево-Посадский район Серпуховской район Солнечногорский район Ступинский район Талдомский район Химкинский район Чеховский район Шатурский район Шаховской район Щёлковский район За пределами Московской области Опциональные работы Съем/установка домика Съем/установка коммуникаций водопровода или оборудования для полива участка из колодца Транспортировка грунта по участку Уборка территории в завершении работ На участке нет электричества

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* - При отказе установки донного фильтра для колодца возможно намывание песка и попадание грязи на дно шахты. Рекомендуем не отказываться от установки фильтра.

** - Заделка швов - обязательная процедура, при отказе от данной операции с первыми же дождями после проведенной чистки в шахту снова попадется грязь.







После чистки, вода в колодце должна отстояться десять-двенадцать часов, далее источником можно пользоваться.

✅Сделанные работы

✅Распространенные вопросы и ответы на них

Как часто колодец требует чистки? Мы рекомендуем чистить колодец раз в 3-5 лет. И ежегодно производить плановый осмотр и диагностику. Под чисткой подразумевается комплекс работ:



Снятие намытого грунта со дна шахты;

Промазка текущих швов;

Замена донного фильтра;

Санитарная отработка;

Локальный ремонт бетонных колец.

Почему среди предложения по чистке встречаются настолько различные цены, от 5 и 20 тысяч рублей? Некоторые мастера заведомо вводят в заблуждение выставляя заниженную стоимость услуг. Под чисткой подразумевают — снятие первого слоя грунта шахты, а все остальные работы оплачиваются отдельно.



Только благодаря комплексной чистки, в вашем колодце будет чистая питьевая вода. Если не устанавливать фильтр и не промазываться подтекающие швы, в колодце на дно намывается ил, а вода станет мутной и не пригодной для хозяйственных нужд.

Даете ли вы гарантию на ваши работы? На наши работы предоставляется гарантия до конца текущего года. Перед началом работ заключается договор на услуги по обслуживанию питьевого источника.

Работаете ли вы зимой? Да, мы работаем круглый год. А некоторые работы мы рекомендуем выполнять зимой, копка нового колодца и углубление лучше делать когда уровень грунтовых вод находится в нижней точки.

Вы чистите дренажные и канализационные колодцы? Чистка дренажных и канализационных колодцев не наш профиль. Такие резервуары откачиваются илососами, хотя опыт очистки дренажной емкости у нагих мастеров имеется.

Можно ли купить свои расходные материалы для чистки моего колодца? Мастера работают со своими расходными материалами и оборудованием, мы уверены в их надежности, благодаря чем гарантируем качество. Теоретически, возможно использование материалов заказчика при чистке и обслуживании, но на такие работы не будет распространяться гарантия.

Как почистить колодец самостоятельно? Можно ли это сделать не спускаясь в шахту? Это частный вопрос. Мы написали статьи на тему самостоятельной чистки.

Когда лучше чистить колодец? Рекомендуем выполнять диагностику и если требуется чистить после схода снежного покрова и весенних паводков когда уровень грунтовых вод начинает постепенно снижаться.

Сколько стоит почистить колодец из 10 колец в Истринском районе Московской области? Если это периодическая чистка, она стоит 14 000 рублей. При не регулярном обслуживании, возможно понадобится ремонт с армированием (установка металлических скоб) бетонных колец. Чтобы недорого чистить источник, требуется производить ежегодную диагностику.

Чистите канализационных колодцы? Чистка канализационных колодцев не наш профиль. Требуется специальное оборудования для откачки из таких колодцев — илосос. Наши мастера чистят некоторые виды дренажных колодцев.

Хочу заказать чистку колодца. У меня есть материалы возможно ли их использование? Наши бригады выполняют работы по чистке колодца используя своё расходные материалы.

Нужно ли после углубления чистить колодец? Углубление колодцев подразумевает и чистку. При углублении грязь и ил со дна снимаются, швы промывают, устанавливают новый фильтр на дно колодца.

Заказать в 1 клик Заказать чистку Напишите, что случилось с колодцем, когда последний раз чистили, глубину шахты состояние швов и дна? Наш мастер перезвонит в удобное для вас время.

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