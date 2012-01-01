✅Чистка колодцев

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Сервис колодезных работ №1
в Московской области
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на чистке питьевого колодца?
Чистка колодца - простой способ поддерживать в источнике чистую воду применяемую для бытовых нужд.
Владельцы дачных участков и загородных частных домов в Московской области и Подмосковья, используют в качестве источника питьевой воды - колодцы. Это оправданно - копка нового колодца обходится дешевле, чем подключение к водопроводу, находящемся в сотнях метрах от дома. Если шахта правильно выкопана и устроена, будете обеспечены чистой питьевой водой в без примесей хлорки и ржавчины, как в старых водопроводных трубах.
Не стоит забывать, только чистый колодец позволит вам получать очищенную от бактерий питьевую воду. Со временем качество жидкости может снизиться. Это легко заметить по следующим признакам:
Если вы обнаружили один из этих признаков, чистка и дезинфекция производится немедленно. Ведь пользоваться такой водой не только неприятно, но и опасно для здоровья.
Полная очистка шахты производится не реже одного раза в три-четыре года, техническое обслуживание и диагностику, желательно проводить ежегодно. Это гарантирует, что качество воды не снизится со временем. Происходить же это может по трем причинам:
В таблице ниже приведены признаки ухудшения качества воды и причины их появления.
|Признак
|Причина появления
|Мутная вода
|Через трещины опалубки, сколы или стыки колец в источник попадает земля.
|Вода содержит частицы мусора
|Колодезный домик или крышка не герметично закрывают шахту колодца.
|Неестественный цвет воды (желтый или зеленый)
|В шахту проникает дневной свет, способствуя нагреванию воды и как следствие, размножению микроорганизмов.
|Вода имеет неприятный вкус и ржавый оттенок
|1. В колодец попал металлический предмет, начав ржаветь, вода стала иметь оттенок и вкус.
2. Геологические особенности территории - вода содержит железо. В таких случаях необходима установка дополнительного фильтра.
|Неприятный запах
|В шахту попал органический мусор попавший туда из текущий швов вместе с грунтовыми водами после паводка или дождей.
|Пленка на верхнем слое воды
|Вместе с грунтовыми водами в гидросооружение попали неорганические химические продукты.
|Песок в воде
|На дне колодца плывун. Решается установкой донного фильтр поверх песочной подушки.
Любая из этих причин ухудшает качество и вкус воды на даче. Очистка дна, замена фильтра, герметизация швов, ремонт сколов и трещин решают эти проблемы.
Особо экономные люди считают: стоимость услуг по чистке гидросооружений слишком высоки. И решают выполнить работу без помощи бригады колодезных мастеров. Без отсутствия специального оборудования и знаний, как обслуживать гидросооружение, что приводит к плачевным ситуациям. В лучшем случае люди пытаются узнать, как почистить колодец своими руками, не спускаясь в него, и тогда у них ничего не выходит. Хуже, если они спускаются в шахту, и теряют сознание из-за недостатка кислорода.
Онлайн консультация колодезного мастера
Поэтому лучше заранее узнать, сколько стоит почистить колодец в компаниях обслуживающих инженерные сооружения, и доверить работу специалистам. Тогда вы будите уверены, работы по очистке воды проведены качественно, причем цена услуг останется доступной.
Как правильно чистить колодец? Поэтапный алгоритм действия, следующий:
Не забывайте, обслуживание источника - сложная технология требующая не только специальных инструментов и промышленное оборудование, но и практический навык колодезных работ.
Вас интересует чистка, углубление или ремонт колодца, мы готовы помочь. Территория нашего обслуживания - Подмосковье, вся Московская область, включая отдаленные районы и Москва. Цены на чистку от 12000 рублей, смежные услуги связанные с питьевыми гидросооружениями и гарантия, вот преимущества нашей компании. Сколько стоят отдельные услуги?
|Наименование работ
|Расценки
|Комплексная чистка колодца (материалы входят в стоимость работ)
|от 12000 рублей
|Осмотр и диагностика
|бесплатно*
|Санитарная обработка стен и дна
|бесплатно*
|Демонтаж-монтаж насоса из шахты колодцы
|бесплатно*
|Монтаж/демонтаж деревянного домика
|бесплатно*
|Сложный Монтаж/демонтаж колодезного домика проверенный к скобам бетонного кольца (работа займет более 20 минут)
|от 1000 рублей
|Герметизация швов и стыков, бетонных ЖБИ колец
|от 1000 рублей за кольцо
|Установка скоб для фиксации колец
|1000 рублей за кольцо
|Донный фильтр на дно шахты
|от 3000 рублей
* - стоимость при заказе комплексного обслуживания колодца.
Обратите внимание, фиксированная цена услуги озвучивается до начала работ и не меняются по мере выполнения. То есть, все работы выполняются под ключ, без скрытых платежей.
Средняя стоимость комплексной чистки колодца - 14000 рублей. Цена действует на территории Московской области включает необходимые расходные материалы, оборудование и проведение необходимых работ.
* - При отказе установки донного фильтра для колодца возможно намывание песка и попадание грязи на дно шахты. Рекомендуем не отказываться от установки фильтра.
** - Заделка швов - обязательная процедура, при отказе от данной операции с первыми же дождями после проведенной чистки в шахту снова попадется грязь.
После чистки, вода в колодце должна отстояться десять-двенадцать часов, далее источником можно пользоваться.
Мы рекомендуем чистить колодец раз в 3-5 лет. И ежегодно производить плановый осмотр и диагностику. Под чисткой подразумевается комплекс работ:
Некоторые мастера заведомо вводят в заблуждение выставляя заниженную стоимость услуг. Под чисткой подразумевают — снятие первого слоя грунта шахты, а все остальные работы оплачиваются отдельно.
Только благодаря комплексной чистки, в вашем колодце будет чистая питьевая вода.
Если не устанавливать фильтр и не промазываться подтекающие швы, в колодце на дно намывается ил, а вода станет мутной и не пригодной для хозяйственных нужд.
На наши работы предоставляется гарантия до конца текущего года. Перед началом работ заключается договор на услуги по обслуживанию питьевого источника.
Да, мы работаем круглый год. А некоторые работы мы рекомендуем выполнять зимой, копка нового колодца и углубление лучше делать когда уровень грунтовых вод находится в нижней точки.
Чистка дренажных и канализационных колодцев не наш профиль. Такие резервуары откачиваются илососами, хотя опыт очистки дренажной емкости у нагих мастеров имеется.
Мастера работают со своими расходными материалами и оборудованием, мы уверены в их надежности, благодаря чем гарантируем качество. Теоретически, возможно использование материалов заказчика при чистке и обслуживании, но на такие работы не будет распространяться гарантия.
Это частный вопрос. Мы написали статьи на тему самостоятельной чистки.
Рекомендуем выполнять диагностику и если требуется чистить после схода снежного покрова и весенних паводков когда уровень грунтовых вод начинает постепенно снижаться.
Если это периодическая чистка, она стоит 14 000 рублей. При не регулярном обслуживании, возможно понадобится ремонт с армированием (установка металлических скоб) бетонных колец. Чтобы недорого чистить источник, требуется производить ежегодную диагностику.
Чистка канализационных колодцев не наш профиль. Требуется специальное оборудования для откачки из таких колодцев — илосос. Наши мастера чистят некоторые виды дренажных колодцев.
Наши бригады выполняют работы по чистке колодца используя своё расходные материалы.
Углубление колодцев подразумевает и чистку. При углублении грязь и ил со дна снимаются, швы промывают, устанавливают новый фильтр на дно колодца.
Напишите, что случилось с колодцем, когда последний раз чистили, глубину шахты состояние швов и дна? Наш мастер перезвонит в удобное для вас время.
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"Мне вашу компанию посоветовал сосед и теперь я сама готова вам рекомендовать как мастеров своего дела. Прочистили колодец недорого и быстро."
Миронова Ангелина,
Пушкинский район,
деревня Талицы
1 год гарантии на наши услуги.Гарантийный случай - выезд мастеров и работы выполняются без дополнительных плат.